Audition de Noël Descartes
Audition de Noël Descartes mercredi 10 décembre 2025.
Audition de Noël
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Audition de Noël des élèves de l’école de musique.
Audition de Noël des élèves de l’école de musique. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
English :
Christmas audition for music school students.
German :
Weihnachtsvorspiel der Schülerinnen und Schüler der Musikschule.
Italiano :
Esibizione natalizia degli studenti della scuola di musica.
Espanol :
Actuación navideña de los alumnos de la escuela de música.
L’événement Audition de Noël Descartes a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire