Audition de Noël Descartes

Audition de Noël Descartes mercredi 10 décembre 2025.

Audition de Noël

Descartes Indre-et-Loire

Début : 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Audition de Noël des élèves de l’école de musique.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Christmas audition for music school students.

German :

Weihnachtsvorspiel der Schülerinnen und Schüler der Musikschule.

Italiano :

Esibizione natalizia degli studenti della scuola di musica.

Espanol :

Actuación navideña de los alumnos de la escuela de música.

