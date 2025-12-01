Audition de Noël Espace Animation Les Houches
Audition de Noël Espace Animation Les Houches jeudi 18 décembre 2025.
Audition de Noël
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18 19:30:00
Date(s) :
2025-12-18
Audition de Noël par les élèves de l’EMDI ( classes de violon et violoncelle)
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 09
English :
Christmas audition by EMDI students (violin and cello classes)
L’événement Audition de Noël Les Houches a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc