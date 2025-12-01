Audition de Noël Espace Animation Les Houches

Audition de Noël

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Audition de Noël par les élèves de l’EMDI ( classes de violon et violoncelle)

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 09

English :

Christmas audition by EMDI students (violin and cello classes)

L’événement Audition de Noël Les Houches a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc