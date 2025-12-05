AUDITION DE NOEL PAR L’ECOLE DE MUSIQUE

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Tout public

Audition de Noël la période de Noël est toujours l’occasion de préparer des morceaux et de partager un moment convivial pour les musiciens et les élèves de l’école de musique.

Entourés de leurs professeurs, principalement dans des musiques d’ensemble, les élèves présenteront le fruit de leur travail des premiers mois de l’année. Parés de rouge et de blanc, ils réchaufferont les cœurs, l’hiver arrivant. .

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 19 60 24 harmonielaconcorde@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AUDITION DE NOEL PAR L’ECOLE DE MUSIQUE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains