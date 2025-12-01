Audition de Noël Sainte-Anne-d’Auray
Audition de Noël Sainte-Anne-d’Auray mercredi 10 décembre 2025.
Audition de Noël
Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 11:15:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine
Musiques traditionnelles et classiques se rejoignent pour cette audition des élèves de l’Académie.
Accès par le Cloître .
Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Audition de Noël Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon