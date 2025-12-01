Audition de Noël Sainte-Anne-d’Auray

Audition de Noël

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-10 11:15:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine

Musiques traditionnelles et classiques se rejoignent pour cette audition des élèves de l’Académie.

Accès par le Cloître .

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

