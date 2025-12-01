Audition de Noël Rue du Stade Vercel-Villedieu-le-Camp

Audition de Noël

Rue du Stade Gymnase de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

L’École de Musique vous invite à son audition de Noël, un temps fort de l’année où nos jeunes élèves auront le plaisir de partager leur passion.

Vous pourrez y découvrir une grande variété d’instruments et apprécier le travail réalisé tout au long du trimestre.

De la guitare au piano, en passant par les cuivres, les cordes ou encore les percussions, chaque prestation apportera sa touche de magie.

Cet événement est l’occasion idéale de soutenir nos musiciens en herbe et d’encourager leur progression.

L’ambiance se veut chaleureuse, conviviale et ouverte à tous, petits et grands.

Parents, familles, amis, habitants du territoire venez nombreux !

Les élèves seront ravis de jouer devant un public bienveillant et enthousiaste.

Votre présence leur donnera une motivation précieuse pour continuer à s’épanouir dans la pratique musicale.

Partageons ensemble un beau moment d’émotion à l’approche des fêtes.

Nous vous attendons avec joie pour célébrer la musique et l’esprit de Noël ! .

