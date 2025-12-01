Audition de Noël Maison des Associations Vic-en-Bigorre

Audition de Noël

Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

L’école de musique de Vic-en-Bigorre vous invite à leur audition de Noël.

Venez écouter les élèves présenter un programme de mélodies d’hiver, riche de magie et enrobées de paillettes.

Concert suivi d’un goûter.

Vic Music Ecole de musique de Vic en Bigorre

L’objectif accueillir des élèves de tous âges, de tous niveaux et leur enseigner une pratique instrumentale de qualité et adaptée à chacun. Développer la pratique musicale collective.

.

Maison des Associations 17 rue Barèrre de Vieuzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27 vicmusic65500@gmail.com

English :

The Vic-en-Bigorre music school invites you to their Christmas audition.

Come and listen to the students present a program of winter melodies, rich in magic and coated in glitter.

Concert followed by a snack.

Vic Music Vic en Bigorre Music School

The aim is to welcome students of all ages and levels, and to teach them high-quality instrumental practice adapted to each individual. Develop collective musical practice.

L’événement Audition de Noël Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65