Audition de piano – Cernay, 4 juin 2025 18:00, Cernay.

Haut-Rhin

Audition de piano 20 rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-06-04 18:00:00

fin : 2025-06-04

2025-06-04

Les élèves pianistes de la classe de Martine Lambrecht se feront une joie de vous interpréter des pièces du répertoire.

20 rue René Guibert

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 98 60 contact@eatc.fr

English :

The student pianists in Martine Lambrecht’s class will be delighted to perform pieces from the repertoire.

German :

Die Klavierschülerinnen und -schüler der Klasse von Martine Lambrecht freuen sich darauf, Ihnen Stücke aus ihrem Repertoire vorzutragen.

Italiano :

Gli studenti pianisti della classe di Martine Lambrecht saranno lieti di eseguire brani del repertorio.

Espanol :

Los estudiantes de piano de la clase de Martine Lambrecht estarán encantados de interpretar piezas del repertorio.

