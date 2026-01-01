Audition de piano Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Les élèves des classes de piano du Conservatoire se produiront en Salle 43 à l’occasion d’une audition ouverte au public. Encadrés par leur professeur Yumeto Suenaga, ils interpréteront un répertoire varié, allant des premières pièces d’apprentissage aux œuvres plus avancées. Cette audition permet aux élèves de se familiariser avec la scène, de développer leur écoute et de valoriser les progrès réalisés depuis la rentrée.

Un moment musical à la fois formateur et convivial.

Les jeunes pianistes du conservatoire montent sur scène pour partager leur travail.

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



