Audition de Piano et Petit Concert de Noël

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Au Piano, à la trompette, à la guitare … les élèves du Conservatoire proposent deux rendez-vous musicaux à l’approche des fêtes de fin d’année !

Les élèves de l’antenne de Saint-Affrique vous propose un moment musical !

Programme

10h30 audition de piano

15h Petit concert de Noël

Entrée libre

Réservation conseillée .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Piano, trumpet, guitar? students from the Conservatoire are offering two musical events in the run-up to the festive season!

L’événement Audition de Piano et Petit Concert de Noël Rodez a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)