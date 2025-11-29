Audition de Piano et Petit Concert de Noël Rodez
Audition de Piano et Petit Concert de Noël Rodez samedi 13 décembre 2025.
Rodez Aveyron
Début : Samedi 2025-12-13
2025-12-13
Au Piano, à la trompette, à la guitare … les élèves du Conservatoire proposent deux rendez-vous musicaux à l’approche des fêtes de fin d’année !
Les élèves de l’antenne de Saint-Affrique vous propose un moment musical !
Programme
10h30 audition de piano
15h Petit concert de Noël
Entrée libre
Réservation conseillée .
English :
Piano, trumpet, guitar? students from the Conservatoire are offering two musical events in the run-up to the festive season!
