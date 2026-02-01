Audition de saxophone rue Michel Legrand Forbach

Audition de saxophone

rue Michel Legrand Château Adt Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 20:00:00

2026-02-11

Audition de saxophone au Conservatoire communautaire de Musique et de danse de Forbach, avec les élèves de la classe de saxophone de Mäel Lévêque. Entrée libreTout public

rue Michel Legrand Château Adt Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

English :

Saxophone audition at the Conservatoire communautaire de Musique et de danse de Forbach, with students from Mäel Lévêque’s saxophone class. Free admission

