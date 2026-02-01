Audition de saxophone rue Michel Legrand Forbach
Audition de saxophone
rue Michel Legrand Château Adt Forbach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11 20:00:00
2026-02-11
Audition de saxophone au Conservatoire communautaire de Musique et de danse de Forbach, avec les élèves de la classe de saxophone de Mäel Lévêque. Entrée libreTout public
rue Michel Legrand Château Adt Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
Saxophone audition at the Conservatoire communautaire de Musique et de danse de Forbach, with students from Mäel Lévêque’s saxophone class. Free admission
