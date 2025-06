Audition de violoncelle Rue Giraud Pertuis 28 juin 2025 07:00

Vaucluse

Le Conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance propose une audition de violoncelle le samedi 28 juin à 10h à la Chapelle de la Charité.

Rue Giraud Chapelle de la Charité

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

English :

The Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance offers a cello audition on Saturday June 28 at 10am at the Chapelle de la Charité.

German :

Das Musikkonservatorium von Pertuis, Luberon und Val de Durance bietet am Samstag, den 28. Juni um 10 Uhr in der Chapelle de la Charité ein Cellovorspiel an.

Italiano :

Il Conservatorio di Musica di Pertuis, del Luberon e della Val de Durance organizza un’audizione di violoncello sabato 28 giugno alle ore 10 nella Cappella della Carità.

Espanol :

El Conservatorio de Música de Pertuis, Luberon y Val de Durance organiza una audición de violonchelo el sábado 28 de junio a las 10:00 h en la Capilla de la Caridad.

