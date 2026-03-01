Audition des ateliers Jazz

Les ateliers Jazz du conservatoire présenteront cette année deux représentations ouvertes au public. Ces rendez‑vous offriront l’occasion de découvrir le travail mené par les élèves aux côtés de leurs professeurs, autour d’un répertoire varié illustrant les grandes influences du jazz et ses évolutions.

Ces concerts constituent un aboutissement du travail collectif engagé depuis plusieurs mois : développement de l’écoute, maîtrise du jeu d’ensemble, initiation ou perfectionnement de l’improvisation, mais aussi découverte des styles qui ont façonné cette esthétique musicale. Les ateliers permettront d’entendre différents formats – ensembles, combos, petites formations – reflétant la diversité des pratiques au sein du département Jazz.

L’organisation de deux représentations répond à la volonté d’offrir une visibilité renforcée à ce travail pédagogique et de permettre à un plus large public d’assister à ces performances. Ces moments de restitution témoignent de l’implication des élèves et de l’exigence artistique portée par les équipes enseignantes.

Le conservatoire propose deux représentations des ateliers Jazz, réunissant élèves et enseignants autour d’un programme mettant en lumière la pratique collective, l’improvisation et la diversité des esthétiques jazz. Un temps fort de l’année pédagogique.

Le mardi 24 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-24T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T19:00:00+02:00_2026-03-17T20:30:00+02:00;2026-03-24T19:30:00+02:00_2026-03-24T20:30:00+02:00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

