Audition des classes de Clarinette et Piano École municipale de Musique et de Danse Villeneuve-d’Ascq

Audition des classes de Clarinette et Piano Vendredi 14 novembre, 18h30 École municipale de Musique et de Danse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T18:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T18:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00

Venez encourager les talents de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar lors de l’audition des classes de clarinette et de piano.

Entrée libre.

Auditorium de l’école.

École municipale de Musique et de Danse 94 rue corneille villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 59 36 38 https://www.villeneuvedascq.fr/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse-de-villeneuve-dascq

Audition du département classique concert piano