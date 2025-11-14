Audition des classes de Clarinette et Piano École municipale de Musique et de Danse Villeneuve-d’Ascq
Audition des classes de Clarinette et Piano École municipale de Musique et de Danse Villeneuve-d’Ascq vendredi 14 novembre 2025.
Audition des classes de Clarinette et Piano Vendredi 14 novembre, 18h30 École municipale de Musique et de Danse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T18:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00
Fin : 2025-11-14T18:30:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00
Venez encourager les talents de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar lors de l’audition des classes de clarinette et de piano.
Entrée libre.
Auditorium de l’école.
École municipale de Musique et de Danse 94 rue corneille villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 59 36 38 https://www.villeneuvedascq.fr/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse-de-villeneuve-dascq
Audition du département classique concert piano