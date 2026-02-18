Audition des classes de piano de l’École de Musique

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18 19:30:00

2026-03-18

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, les trois classes de piano de l’École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau, dirigées par Cécile Steffanus, Francis Wirth et Jean-François Heyl, se réunissent à la Chapelle des Annonciades pour un concert consacré aux compositeurs allemands. Un programme varié (de Schubert, Brahms en passant par Beethoven ou encore Jean-Sébastien Bach) mettant en lumière la richesse et la diversité du répertoire pianistique germanique, interprété par les élèves dans un esprit de partage et de découverte musicale. 0 .

place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 40 40 maison-musique@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the Cultural Fortnight devoted to Germany, the three piano classes of the École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau, directed by Cécile Steffanus, Francis Wirth and Jean-François Heyl, will gather at the Chapelle des Annonciades for a concert devoted to German composers.

