Audition des cuivres auditorium Karl Riepp Dole

Audition des cuivres

auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Audition des classes trombone, tuba, cor et trompette du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Dole .

auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

English : Audition des cuivres

