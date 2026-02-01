Audition des cuivres auditorium Karl Riepp Dole
Audition des cuivres auditorium Karl Riepp Dole samedi 7 février 2026.
Audition des cuivres
auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Audition des classes trombone, tuba, cor et trompette du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Dole .
auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition des cuivres
L’événement Audition des cuivres Dole a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE