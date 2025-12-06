Audition des élèves de l’école de musique Maison des Arts Allonnes
Audition des élèves de l’école de musique Maison des Arts Allonnes samedi 6 décembre 2025.
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Audition concert d’élèves de l’école de musique
concert d’élèves de l’école de musique dans le cadre des animations en faveur du Téléthon 2025 .
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00
English :
Audition: concert by music school students
German :
Audition: Schülerkonzert der Musikschule
Italiano :
Audizione: concerto degli studenti della scuola di musica
Espanol :
Audición: concierto de los alumnos de la escuela de música
