Audition des élèves de l’école de musique Maison des Arts Allonnes

Audition des élèves de l’école de musique

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Audition concert d’élèves de l’école de musique

concert d’élèves de l’école de musique dans le cadre des animations en faveur du Téléthon 2025 .

Audition: concert by music school students

Audition: Schülerkonzert der Musikschule

Audizione: concerto degli studenti della scuola di musica

Audición: concierto de los alumnos de la escuela de música

