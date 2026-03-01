Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique Courchaton

Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique Courchaton mercredi 25 mars 2026.

Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Les élèves de l’Ecole Départementale de Musique vous invitent à leur audition à la salle des fêtes de Courchaton.
Avec la participation des classes de flûtes à bec, guitare, piano, violoncelle, etc…   .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 37 67 65  secteur-lure@edm70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique

L’événement Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique Courchaton a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

Prochains événements à Courchaton