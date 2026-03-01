Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique Courchaton

Audition des élèves de l’Ecole Départementale de Musique

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Les élèves de l’Ecole Départementale de Musique vous invitent à leur audition à la salle des fêtes de Courchaton.

Avec la participation des classes de flûtes à bec, guitare, piano, violoncelle, etc… .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 37 67 65 secteur-lure@edm70.fr

