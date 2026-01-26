AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ESCOLA MUSIC’ARTS (École de Musique et de Théâtre Cœur Haute Lande). Bélis

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ESCOLA MUSIC’ARTS (École de Musique et de Théâtre Cœur Haute Lande).

Salle des fêtes Bélis Landes

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Representation des élèves des classes de saxophone, clarinette et flûte traversière.

Manifestation organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande en partenariat avec la commune de Bélis .

Salle des fêtes Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54

English : AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ESCOLA MUSIC’ARTS (École de Musique et de Théâtre Cœur Haute Lande).

