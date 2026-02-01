Audition des morts de trouille Pertuis
Audition des morts de trouille Pertuis mercredi 11 février 2026.
Audition des morts de trouille
Mercredi 11 février 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité Pertuis Vaucluse
Début : 2026-02-11 18:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Audition des morts de trouille le mercredi 11 février 2026 à la Chapelle de la Charité à 18h30
Entrée libre
Renseignements au 04 90 09 67 20 .
chapelle de la charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
English :
Audition for the dead of scare on Wednesday, February 11, 2026 at Chapelle de la Charité at 6:30 p.m
L’événement Audition des morts de trouille Pertuis a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Pertuis