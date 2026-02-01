Audition des morts de trouille Pertuis

Audition des morts de trouille

Mercredi 11 février 2026 à partir de 18h30. chapelle de la charité Pertuis Vaucluse

Audition des morts de trouille le mercredi 11 février 2026 à la Chapelle de la Charité à 18h30

Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

chapelle de la charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

English :

Audition for the dead of scare on Wednesday, February 11, 2026 at Chapelle de la Charité at 6:30 p.m

