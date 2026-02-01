AUDITION DES P’TITS LOUPS Salle Saint Roch Saint-Père-en-Retz

AUDITION DES P’TITS LOUPS

Salle Saint Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Première scène pour nos P’tits loups ! Soutenez nos jeunes musiciens de 1ère, 2ème et 3ème années ainsi que les classes d’éveil pour leur tout premier passage sur scène.

Un rendez-vous musical plein d’émotion et de fierté ! .

Salle Saint Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr

