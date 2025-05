Audition d’orgue du Lundi – Lièpvre, 30 juin 2025 18:30, Lièpvre.

Haut-Rhin

Venez découvrir l’orgue, le roi des instruments, véritable machine à produire des sons majestueux à l’occasion d’une audition d’orgue où vous serez en contact avec l’organiste qui vous fera partager sa passion et vous guidera à travers les œuvres choisies et leurs compositeurs. Un beau moment au cœur de l’été, à la découverte du patrimoine.

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 65 32 44 j.louis.thomas67@gmail.com

English :

Come and discover the organ, the king of instruments, a veritable machine for producing majestic sounds, at an organ audition where you’ll be in contact with the organist, who will share his passion and guide you through the chosen works and their composers. A great way to discover our heritage in the heart of summer.

German :

Entdecken Sie die Orgel, die Königin der Instrumente, eine wahre Maschine, die majestätische Klänge erzeugt, anlässlich eines Orgelvorspiels, bei dem Sie mit dem Organisten in Kontakt treten, der seine Leidenschaft mit Ihnen teilt und Sie durch die ausgewählten Werke und ihre Komponisten führt. Ein schöner Moment im Herzen des Sommers, um das Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire l’organo, il re degli strumenti, una vera e propria macchina per produrre suoni maestosi, in un’audizione d’organo in cui sarete a contatto con l’organista, che condividerà la sua passione e vi guiderà attraverso le opere scelte e i loro compositori. È un ottimo modo per scoprire il nostro patrimonio nel cuore dell’estate.

Espanol :

Venga a descubrir el órgano, el rey de los instrumentos, una auténtica máquina de producir sonidos majestuosos, en una audición de órgano en la que estará en contacto con el organista, que compartirá con usted su pasión y le guiará a través de las obras elegidas y sus compositores. Una buena manera de descubrir nuestro patrimonio en pleno verano.

