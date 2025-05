Audition d’orgue – Collégiale Notre-Dame Les Andelys, 23 mai 2025 18:00, Les Andelys.

Eure

Audition d’orgue Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Début : 2025-05-23 18:00:00

fin : 2025-05-23 19:00:00

2025-05-23

Autour du répertoire baroque et romantique

Les classes d’orgue des conservatoires de Vernon et des Andelys se mobilisent pour l’orgue historique du Petit-Andelys et vous proposent une audition autour du répertoire baroque.

Classes de Fabien DESSEAUX et Alain BRUNET

Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Audition d’orgue

Baroque and Romantic repertoire

The organ classes of the Vernon and Les Andelys conservatories have joined forces to support the historic Petit-Andelys organ, offering an audition of the Baroque repertoire.

Classes of Fabien DESSEAUX and Alain BRUNET

German :

Rund um das barocke und romantische Repertoire

Die Orgelklassen der Konservatorien von Vernon und Les Andelys setzen sich für die historische Orgel von Petit-Andelys ein und bieten Ihnen ein Vorspiel rund um das Barockrepertoire.

Klassen von Fabien DESSEAUX und Alain BRUNET

Italiano :

Repertorio barocco e romantico

Le classi d’organo dei conservatori di Vernon e Les Andelys si riuniscono per sostenere lo storico organo del Petit-Andelys, con un concerto di musica barocca.

Le classi di Fabien DESSEAUX e Alain BRUNET

Espanol :

Repertorio barroco y romántico

Las clases de órgano de los conservatorios de Vernon y Les Andelys se unen para apoyar el órgano histórico de Le Petit-Andelys, con un concierto de música barroca.

Clases de Fabien DESSEAUX y Alain BRUNET

