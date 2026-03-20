Audition Ecole de Musique Salle des Fêtes Caumont
Audition Ecole de Musique Salle des Fêtes Caumont samedi 11 avril 2026.
Audition Ecole de Musique
Salle des Fêtes CAUMONT Caumont Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’École de musique Armagnac Adour vous donne rendez-vous le samedi 11 avril 2026 à Caumont, 10h30 à la salle des fêtes pour découvrir les classes d’éveil, flûte, piano et saxophone
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Salle des Fêtes CAUMONT Caumont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43
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English :
The Armagnac Adour School of Music invites you to Caumont on Saturday April 11, 2026, 10:30 am at the Salle des Fêtes to discover the early-learning, flute, piano and saxophone classes
L’événement Audition Ecole de Musique Caumont a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65