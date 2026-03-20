Audition Ecole de Musique

Salle des Fêtes CAUMONT Caumont Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’École de musique Armagnac Adour vous donne rendez-vous le samedi 11 avril 2026 à Caumont, 10h30 à la salle des fêtes pour découvrir les classes d’éveil, flûte, piano et saxophone

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Salle des Fêtes CAUMONT Caumont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43

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English :

The Armagnac Adour School of Music invites you to Caumont on Saturday April 11, 2026, 10:30 am at the Salle des Fêtes to discover the early-learning, flute, piano and saxophone classes

L’événement Audition Ecole de Musique Caumont a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65