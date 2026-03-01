Audition Ecole de Musique Salle des Fêtes Saint-Germé

Audition Ecole de Musique

Salle des Fêtes SAINT-GERME Saint-Germé Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

L’École de musique Armagnac Adour vous donne rendez-vous le jeudi 26 mars à Saint-Germé, 18h30 à la salle des fêtes pour découvrir les classes de trombone, trompette, percussions et clarinette

Vous pourrez également les retrouver le samedi 11 avril 2026 à Caumont, 10h30 à la salle des fêtes pour découvrir les classes d’éveil, flûte, piano et saxophone

.

Salle des Fêtes SAINT-GERME Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The École de musique Armagnac Adour invites you to join them on Thursday March 26 in Saint-Germé, 6:30 pm at the salle des fêtes to discover the trombone, trumpet, percussion and clarinet classes?

You can also join them on Saturday April 11, 2026 in Caumont, 10:30 a.m. at the salle des fêtes to discover the early-learning, flute, piano and saxophone classes

L’événement Audition Ecole de Musique Saint-Germé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65