Audition En scène !

rue de Soubise Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-05-26 19:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-05-26

En scène ! est un temps d’expérimentation et de rencontre destiné aux élèves de 3ème cycle.

Pendant une heure, chacun présentera au public son travail et sa personnalité artistique. Ils présenteront un programme varié, en lien avec leurs projets, en soliste et en musique de chambre.

Un moment particulier, attendu, parfois redouté, qui permet aux élèves de se construire et de se familiariser avec la scène, lieu de formation pour tous musiciens.

La seule consigne étant de se faire plaisir pour en offrir au public.

rue de Soubise Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France conservatoire@ville-roubaix.fr

English :

En scène! is a time for experimentation and encounters for 3rd cycle students.

For one hour, each student will present his or her work and artistic personality to the public. They will present a varied program, in line with their projects, as soloists and chamber musicians.

A special moment, awaited and sometimes dreaded, which enables students to develop and familiarize themselves with the stage, the training ground for all musicians.

The only requirement is to enjoy themselves, and to give something back to the audience.

L’événement Audition En scène ! Roubaix a été mis à jour le 2026-01-15 par Hauts-de-France Tourisme