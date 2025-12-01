Audition et Conte Un petit air de Noël Salle des fêtes Oudan

Audition et Conte Un petit air de Noël

Salle des fêtes Le Bourg, Oudan 58500 Oudan Nièvre

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18 21:00:00

2025-12-18

Audition et Conte

Un petit air de Noël

Salle des Fêtes d’Oudan

Ouvert à tous Entrée gratuite

Jeudi 18 décembre 2025 à 19h00

Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne .

Etablissement d'Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d'Yonne
Salle des fêtes Le Bourg, Oudan 58500 Oudan
+33 3 86 27 09 88
enseignementartistique@cchnvy.fr

