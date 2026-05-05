Audition et visite des orgues historiques de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes, Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Nantes
Audition et visite des orgues historiques de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes, Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Nantes samedi 19 septembre 2026.
Audition et visite des orgues historiques de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies Loire-Atlantique
Pas de limite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Histoire et découverte des orgues historiques.
Fonctionnement autour des claviers.
Découverte à l’intérieur du buffet de l’orgue
Auditions et nombreuses improvisations
Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas – 44000 NANTES Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire L’orgue de Notre-Dame-de-Toutes-Joies, classé au titre des Monuments Historiques, a été réalisé par Louis Debierre en 1863.
Journées européennes du patrimoine 2026
©Denys PÉDRON
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