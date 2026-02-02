Audition-évaluation de la classe de guitare Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan
Audition-évaluation de la classe de guitare Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mardi 10 mars 2026.
Audition-évaluation de la classe de guitare
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 17:00:00
fin : 2026-03-10 19:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Les élèves de la classe de guitare se présentent devant un jury.
.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Students in the guitar class perform in front of a jury.
L’événement Audition-évaluation de la classe de guitare Royan a été mis à jour le 2026-02-02 par Mairie de Royan