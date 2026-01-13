Audition-évaluation de la classe de percussions Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan
Audition-évaluation de la classe de percussions Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan jeudi 5 février 2026.
Audition-évaluation de la classe de percussions
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 17:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Les élèves du 2e et du 3e cycles se présentent devant un jury.
.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2nd and 3rd cycle students present their work to a jury.
L’événement Audition-évaluation de la classe de percussions Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan