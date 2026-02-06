Audition-évaluation de la classe de violon et alto Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Audition-évaluation de la classe de violon et alto

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03 19:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Les élèves du 2e et du 3e cycles se présentent devant un jury.

.

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2nd and 3rd cycle students present their work to a jury.

L’événement Audition-évaluation de la classe de violon et alto Royan a été mis à jour le 2026-02-02 par Mairie de Royan