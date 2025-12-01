Audition La casse de harpe Conservatoire à rayonnement intercommunal Vernon

Audition La casse de harpe

Conservatoire à rayonnement intercommunal 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Organisées par les professeurs et suivies assidûment par un public familial, les auditions de classes permettent aux élèves de jouer en public les morceaux travaillés durant l’année avec leurs professeurs, ce qui constitue un élément important de leur apprentissage. .

Conservatoire à rayonnement intercommunal 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

English : Audition La casse de harpe

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Audition La casse de harpe Vernon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération