Audition : les basses réunies Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le conservatoire organise une audition rassemblant les élèves des classes d‘Esteban Gallegos autour d’un programme consacré à la musique ancienne. Cette présentation publique s’inscrit dans la continuité des projets menés au sein de l’établissement pour valoriser la pratique collective et la découverte des répertoires historiques.

Les élèves proposeront un ensemble de pièces allant de la Renaissance aux premiers temps du Baroque et aborder la diversité des écritures musicales de cette période.

Ce rendez‑vous constitue également un moment privilégié pour apprécier l’évolution du travail réalisé tout au long de l’année et pour soutenir les élèves dans leur parcours artistique.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



