[Audition] Les élèves de clarinette – Dieppe, 11 juin 2025 16:30, Dieppe.

Seine-Maritime

[Audition] Les élèves de clarinette 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-06-11 16:30:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Découvrez le talent des élèves du Conservatoire à la clarinette ! Ils interprèteront les meilleurs morceaux de leur répertoire pour vous offrir une belle parenthèse musicale.

Entrée libre.

63 Rue de la Barre

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie ludivine.biville@conservatoiredieppe.fr

English : [Audition] Les élèves de clarinette

Discover the talent of the Conservatoire’s clarinet students! They’ll be performing the best pieces in their repertoire for a musical interlude.

Free admission.

German :

Entdecken Sie das Talent der Schüler des Konservatoriums an der Klarinette! Sie werden die besten Stücke aus ihrem Repertoire vortragen, um Ihnen eine schöne musikalische Auszeit zu bieten.

Freier Eintritt.

Italiano :

Scoprite il talento degli studenti di clarinetto del Conservatorio! Suoneranno per voi alcuni dei migliori brani del loro repertorio.

Ingresso libero.

Espanol :

Descubra el talento de los alumnos de clarinete del Conservatorio Tocarán algunas de las mejores piezas de su repertorio para que las disfrutes.

Entrada gratuita.

L’événement [Audition] Les élèves de clarinette Dieppe a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie