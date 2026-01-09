Audition libre Villé
Audition libre Villé jeudi 12 février 2026.
Audition libre
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12 2026-03-17
Deux auditions libres sont prévues ce trimestre à 18h30, en salle de spectacle à la MJC, afin de permettre au public de découvrir le travail réalisé. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
