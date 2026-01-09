Audition libre Villé

Audition libre

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-17

Deux auditions libres sont prévues ce trimestre à 18h30, en salle de spectacle à la MJC, afin de permettre au public de découvrir le travail réalisé. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

