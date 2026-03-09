Audition Ma première année Conservatoire André Messager Montluçon

Audition Ma première année

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Admission free of charge within the limit of available places.

L’événement Audition Ma première année Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme