Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Bécon-Les-Granits

Salle Frédéric Chapin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le mardi 27 janvier 2026 à Bécon-Les-Granits..

Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .

Salle Frédéric Chapin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Anjou bleu music school offers mixed auditions on Tuesday, January 27, 2026 in Bécon-Les-Granits…

L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Bécon-Les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu