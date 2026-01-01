Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Bécon-Les-Granits Bécon-les-Granits
Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Bécon-Les-Granits Bécon-les-Granits mardi 27 janvier 2026.
Salle Frédéric Chapin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-01-27
2026-01-27
L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le mardi 27 janvier 2026 à Bécon-Les-Granits..
Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .
Salle Frédéric Chapin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com
English :
The Anjou bleu music school offers mixed auditions on Tuesday, January 27, 2026 in Bécon-Les-Granits…
