Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 31 janvier 2025 à Châteauneuf-sur-Sarthe..

Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

The Anjou bleu music school invites you to mixed auditions on Saturday January 31, 2025 in Châteauneuf-sur-Sarthe.

