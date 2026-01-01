Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 31 janvier 2025 à Châteauneuf-sur-Sarthe..
Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .
Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com
English :
The Anjou bleu music school invites you to mixed auditions on Saturday January 31, 2025 in Châteauneuf-sur-Sarthe.
