Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré

Théâtre Loiré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le mardi 10 mars 2026 à Loiré.

Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .

Théâtre Loiré 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Anjou bleu music school offers mixed auditions on Tuesday March 10, 2026 in Loiré.

L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré Loiré a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu