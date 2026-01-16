Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré Loiré
Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré Loiré mardi 10 mars 2026.
Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré
Théâtre Loiré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 20:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le mardi 10 mars 2026 à Loiré.
Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .
Théâtre Loiré 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Anjou bleu music school offers mixed auditions on Tuesday March 10, 2026 in Loiré.
L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Loiré Loiré a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu