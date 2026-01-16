Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Segré Salle de l’Amitié groupe Milon Segré-en-Anjou Bleu

Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Segré

Salle de l'Amitié groupe Milon 10 Rue Charles Guilleux Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2026-03-14 17:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 14 mars 2026, à la salle de l’Amitié au groupe Milon, à Segré.

Auditions mélangées. Réparties sur le territoire, le principe est simple On mélange les enfants d’écoles primaires avec nos élèves de l’école de musique. Rencontres familiales et musicales garanties. .

Salle de l’Amitié groupe Milon 10 Rue Charles Guilleux Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

The Anjou bleu music school is offering mixed auditions on Saturday March 14, 2026, at the Salle de l’Amitié in the Groupe Milon, Segré.

