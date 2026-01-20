Audition musicale Biblio’fil Bibliothèque L’école Buissonnière Loireauxence
Audition musicale Biblio’fil
Bibliothèque L’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 20:00:00
2026-02-06
Audition des élèves de l’école de musique L’Accroche notes de Loireauxence.
Gratuit. Renseignements au 02 40 98 33 89. .
English :
Audition of students from the L’Accroche notes music school in Loireauxence.
