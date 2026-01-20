Audition musicale Biblio’fil Bibliothèque L’école Buissonnière Loireauxence

Audition musicale Biblio’fil

Bibliothèque L’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

2026-02-06

Audition des élèves de l’école de musique L’Accroche notes de Loireauxence.

Gratuit. Renseignements au 02 40 98 33 89. .

Bibliothèque L’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

Audition of students from the L’Accroche notes music school in Loireauxence.

