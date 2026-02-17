Audition musicale Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07 19:30:00
2026-03-07
L’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois organise une audition de ses élèves le samedi 7 mars à 17 à la MJC de Châtillon-en-Bazois. Gratuit et ouvert à tous. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 19 11 contacteeasm@gmail.com
English : Audition musicale
L’événement Audition musicale Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan