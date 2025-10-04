Audition musicale / Conférence Les Quatre Saisons (écoute commentée) Janville-en-Beauce

Audition musicale / Conférence Les Quatre Saisons (écoute commentée) Janville-en-Beauce samedi 4 octobre 2025.

Audition musicale / Conférence Les Quatre Saisons (écoute commentée)

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Écoute commentée des Quatre Saisons de Vivaldi par un conférencier-musicien.

Guidé par Michel Lasserre de Rozel, tu découvres les Quatre Saisons à travers une audition commentée qui éclaire l’œuvre sous un angle musical et historique. Repères d’écoute, dialogue soliste-orchestre, effets descriptifs, formes de concerto, instruments baroques la séance alterne extraits audio, explications vivantes et anecdotes pour saisir la richesse de ce cycle emblématique. Accessible aux curieux comme aux mélomanes, la rencontre favorise l’échange et donne des clés pour (re)goûter à Vivaldi, entre sens du récit musical et virtuosité. Un moment à la fois instructif et convivial, idéal pour partager la musique en famille. .

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 16 35 bibliothequedejanville@gmail.com

English :

Author Patrick Tudoret and actress Marie Lussignol will present the story behind their project, followed by a book signing for the novel « Juliette, Victor Hugo mon fol amour », from which the play is based.

German :

Der Autor Patrick Tudoret und die Schauspielerin Marie Lussignol werden die Geschichte ihres Projekts vorstellen, gefolgt von einer Signierstunde des Romans « Juliette, Victor Hugo mon fol amour », aus dem das Theaterstück entstanden ist.

Italiano :

L’autore Patrick Tudoret e l’attrice Marie Lussignol presenteranno la storia del loro progetto, seguita dalla firma del libro « Juliette, Victor Hugo mon fol amour », da cui è tratto lo spettacolo.

Espanol :

El autor Patrick Tudoret y la actriz Marie Lussignol presentarán la historia de su proyecto, seguida de una firma de libros de la novela « Juliette, Victor Hugo mon fol amour », en la que se basa la obra.

L’événement Audition musicale / Conférence Les Quatre Saisons (écoute commentée) Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-12 par OT COEUR DE BEAUCE