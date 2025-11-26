Audition musicale Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Audition musicale

Salle Sidney Bechet Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Audition des élèves de l’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois avec la participation des chorales Un jour une chanson et Baz’Voix .

Salle Sidney Bechet Avenue du docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 19 11

English : Audition musicale

German : Audition musicale

Italiano :

Espanol :

L’événement Audition musicale Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Rives du Morvan