Audition nationale Petites Mains Symphoniques Vittel

A l’occasion de nos 20ans, audition nationale à Vittel le 1er février, ouverte à tous les élèves.

Concert des lauréats à l’UNESCO le 28 mars 2026

organisé par l’Association Petites Mains Symphoniques et l’École de musique de Vittel

Tarifs d’inscription 42 €

Tous les détails en cliquant ICI.

Tél. 07 62 21 78 98

Courriel elisedufaypro@gmail.com

Site internet https://www.petitesmainssymphoniques.com/auditionsTout public

103 rue Division Leclerc Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47 musique@ville-vittel.fr

English :

To mark our 20th anniversary, a national audition in Vittel on February 1, open to all students.

Laureates’ concert at UNESCO on March 28, 2026

organized by the Association Petites Mains Symphoniques and the École de musique de Vittel

Registration fee: 42 ?

Click HERE for full details.

Tel. 07 62 21 78 98

E-mail: elisedufaypro@gmail.com

Website https://www.petitesmainssymphoniques.com/auditions

