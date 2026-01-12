Audition nationale Petites Mains Symphoniques Vittel
Audition nationale Petites Mains Symphoniques Vittel dimanche 1 février 2026.
103 rue Division Leclerc Vittel Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01
A l’occasion de nos 20ans, audition nationale à Vittel le 1er février, ouverte à tous les élèves.
Concert des lauréats à l’UNESCO le 28 mars 2026
organisé par l’Association Petites Mains Symphoniques et l’École de musique de Vittel
Tarifs d’inscription 42 €
Tous les détails en cliquant ICI.
Infos
Tél. 07 62 21 78 98
Courriel elisedufaypro@gmail.com
Site internet https://www.petitesmainssymphoniques.com/auditionsTout public
103 rue Division Leclerc Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47 musique@ville-vittel.fr
English :
To mark our 20th anniversary, a national audition in Vittel on February 1, open to all students.
Laureates’ concert at UNESCO on March 28, 2026
organized by the Association Petites Mains Symphoniques and the École de musique de Vittel
Registration fee: 42 ?
Click HERE for full details.
More info
Tel. 07 62 21 78 98
E-mail: elisedufaypro@gmail.com
Website https://www.petitesmainssymphoniques.com/auditions
