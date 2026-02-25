Audition Piano Rue du stade Plougonvelin

Audition Piano

Rue du stade Espace keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Petit concert des élèves de la classe de Nicole Sivy. Solo, quatre mains, boogie, comptine et le grand répertoire du piano seront présentés dans une atmosphère familiale et chaleureuse .

Rue du stade Espace keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85

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English : Audition Piano

L’événement Audition Piano Plougonvelin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE