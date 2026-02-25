Audition Piano Rue du stade Plougonvelin
Audition Piano Rue du stade Plougonvelin mercredi 1 avril 2026.
Audition Piano
Rue du stade Espace keraudy Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Petit concert des élèves de la classe de Nicole Sivy. Solo, quatre mains, boogie, comptine et le grand répertoire du piano seront présentés dans une atmosphère familiale et chaleureuse .
Rue du stade Espace keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85
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English : Audition Piano
L’événement Audition Piano Plougonvelin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE