Audition piano saxophone Place du Dr Guyader Saint-Renan

Audition piano saxophone

Place du Dr Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Un répertoire de circonstance et le meilleur du premier trimestre des élèves des classes de Guilaine Boulaire et Philippe Cleton avec notamment les ensembles de saxophones. .

Place du Dr Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition piano saxophone

L’événement Audition piano saxophone Saint-Renan a été mis à jour le 2026-01-15 par OT IROISE BRETAGNE