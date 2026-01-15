Audition piano saxophone Place du Dr Guyader Saint-Renan
Audition piano saxophone Place du Dr Guyader Saint-Renan vendredi 6 février 2026.
Audition piano saxophone
Place du Dr Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06 19:30:00
Date(s) :
2026-02-06
Un répertoire de circonstance et le meilleur du premier trimestre des élèves des classes de Guilaine Boulaire et Philippe Cleton avec notamment les ensembles de saxophones. .
Place du Dr Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition piano saxophone
L’événement Audition piano saxophone Saint-Renan a été mis à jour le 2026-01-15 par OT IROISE BRETAGNE