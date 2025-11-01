Audition pour la Compagnie amateure Académie de danse la Sylvaine Saint-Médard-en-Jalles

Audition pour la Compagnie amateure Samedi 1 novembre, 13h30 Académie de danse la Sylvaine Gironde

Les cours sont gratuits.

9 séances réparties un samedi sur trois du 9 novembre 2025 au 17 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T13:30:00 – 2025-11-01T15:30:00

Le but est de créer et mettre en scène des tableaux associant danse classique et danse jazz en vue de les présenter à un large public au cours d’événements culturels.

Inscrivez-vous par mail ou téléphone.

L’audition a lieu le samedi 1er novembre à l’académie de danse la Sylvaine – 54, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles .

Lors de cette audition vous devrez présenter une variation libre de 2 minutes minimum suivie d’un entretien.

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.

Académie de danse la Sylvaine 54, place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles

L’audition s’adresse à tout danseur de 16 ans et plus d’un bon niveau technique en classique ou Jazz, passionné par la danse et ouvert au travail de groupe pluridisciplinaire, en groupe disc.