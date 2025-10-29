Audition Prix Scène Artistique 2026 Conservatoire Couches

Audition Prix Scène Artistique 2026

Conservatoire 25 rue de Paris Couches Saône-et-Loire

Début : 2025-10-29 14:30:00

Le réseau culturel BAM, vous offre l’occasion unique de vous produire sur scène et de nous faire découvrir votre talent en participant à nos auditions. Si vous êtes retenus vous pourrez concourir le 26 juin 2026 à notre prochaine édition du « Prix Scène Artistique » sous l’œil bienveillant de notre jury et du public. .

