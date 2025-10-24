Audition publique Noël à la Basilique du Folgoët Le Folgoët
Basilique ND du Folgoët Le Folgoët Finistère
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 15:40:00
2025-10-24
À l’occasion de la semaine d’enregistrement d’un CD intitulé Noël à la Basilique du Folgoët avec Martin Gester à l’orgue et la Maîtrise de Vannes sous la direction de Jean-Michel Noël, ce concert restituera une parties des œuvres enregistrées. .
Basilique ND du Folgoët Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 7 82 66 18 14
