Audition publique Noël à la Basilique du Folgoët Le Folgoët

Basilique ND du Folgoët Le Folgoët Finistère

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 15:40:00

2025-10-24

À l’occasion de la semaine d’enregistrement d’un CD intitulé Noël à la Basilique du Folgoët avec Martin Gester à l’orgue et la Maîtrise de Vannes sous la direction de Jean-Michel Noël, ce concert restituera une parties des œuvres enregistrées. .

Basilique ND du Folgoët Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 7 82 66 18 14

