AUDITION RÉGIONALE DES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES CRÉDIT MUTUEL 2026 Alençon

AUDITION RÉGIONALE DES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES CRÉDIT MUTUEL 2026

171 rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Luciole accueille les auditions régionales Basse-Normandie des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, premier dispositif national dédié au repérage et à la révélation des nouveaux talents.

Depuis plus de 40 ans, Les iNOUïS s’appuient sur un réseau unique de 28 antennes territoriales et plus de 350 professionnels pour dénicher, accompagner et faire émerger les artistes de demain, tous styles confondus rock, chanson, électro ou hip-hop.

Lors de cette soirée, vous découvrirez sur scène les artistes bas-normands sélectionnés pour l’étape régionale. Ce sont eux et elles qui tenteront de décrocher leur place pour se produire au célèbre Printemps de Bourges Crédit Mutuel en avril 2026.

Les auditions sont organisées par les antennes territoriales du Réseau Printemps, reconnues pour leur engagement auprès de la scène émergente. Une occasion rare d’assister aux prestations de projets en plein essor… et peut-être d’entendre avant tout le monde celles et ceux qui feront la musique de demain. .

171 rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

